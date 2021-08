Fuori provincia - “Mi aspetto dei miglioramenti in tutti gli aspetti. Dobbiamo migliorare nel baricentro che nel secondo tempo contro l’Empoli è stato troppo basso. Ci sono i margini per crescere e piano piano vedremo se riusciremo a salire. Questi non sono percorsi lineari ma ci saranno momenti di stasi e di crescita. Luiz Felipe siamo sicuri che non ha subito un infortunio serio, gli accertamenti sono stati tutti negativi. Oggi pomeriggio e domani valuteremo se sarà dei nostri o no". Così Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Spezia, seconda giornata del campionato di serie A 21/22.



"La partita lascia delle preoccupazioni per gli avversari perché ho visto una squadra dinamica e aggressiva. Giochiamo alle 18:30 e speriamo in condizioni climatiche favorevoli. Il campo mi sembra in condizioni non ottimali, ci sono tante difficoltà. Abbiamo cambiato il modulo ma solo in vista dell’avversario, non per altre idee. Sulla perdita dei grandi big della Serie A dico che i risultati nazionali non rispondono ai movimenti calcistici, la forza in questo momento è solo economica. I giocatori vanno e vengono, contano le idee che in Italia ci sono. L’Europa League? Aspettiamo i sorteggi ma inizierà tra molto tempo, pensiamo al campionato. Adesso questa competizione è salita di livello, e non è più così semplice come gli scorsi anni”.