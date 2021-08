Saranno 40 gli spezzini presenti per Cagliari-Spezia

Fuori provincia - Il ritorno della serie A e dei tifosi spezzini sugli spalti. Cagliari-Spezia segna la data in cui una macchia bianca torna a colorare uno stadio. Sono infatti 40 gli spettatori presenti nel settore ospiti dell'Unipol Domus che oggi assisteranno al debutto in campionato della squadra di Thiago Motta. Era da marzo 2020 che mancava sugli spalti una rappresentanza del tifo aquilotto, da quel Spezia-Pescara di serie B che rappresenta l'ultima partita a porte aperte al cento per cento giocata nel calcio italiano prima del lockdown.