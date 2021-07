Sarà proprio Andrissi a valutare Mulattieri per conto dell'Inter

Fuori provincia - Al cuor non si comanda. Aveva richieste da serie B e serie C, ma alla fine Gianluca Andrissi ha deciso di tornare a casa sua. All'Inter ovviamente, dove è stato per vent'anni prima di passare anche dall'area tecnica dello Spezia per una stagione. Quella del debutto di Samuele Mulattieri tra i professionisti con la maglia bianca. Ebbene, tra gli altri elementi che seguirà per conto di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio c'è proprio lo spezzino.

Andrissi è infatti stato nominato responsabile per i prestiti esterni del club milanese. Avrà il compito di valutare la stagione "fuori casa" dei calciatori - giovani e meno giovani - mandati a fare esperienza altrove. Tra questi anche Mulattieri, passato di recente al Crotone.