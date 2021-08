Fuori provincia - LAZIO-SPEZIA 6-1

Marcatore: 4'pt Verde, 5'pt Immobile, 14'pt Immobile, 47'pt Immobile, 1'st F. Anderson, 24'st Hysaj, 39'st Luis Alberto



LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (24'pt Marusic), Acerbi, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic (26'st Cataldi), Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile (35'st Muriqi), Felipe Anderson (35'st Romero). A disposizione: Strakosha, Adamonis, Vavro, Radu, Escalante, Akpa-Akpro, Basic, Prescoli Moro. All. Sarri



SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Amian; Vignali (32'st Antiste), Maggiore (25'st Sala), Bastoni, Ferrer; Verde (13'st Mraz), Gyasi, Colley (13'st Hristov). A disposizione: Provedel, Zovko, Kovalenko, Podgoreanu. All. Thiago Motta



Arbitro: Dionisi (L'Aquila)

Assistenti: Cecconi e Berti

Iv uomo: Paterna

Var: Aureliano; AVar: Libeti

Note: al 46'pt Zoet para un rigore a Immobile

Recupero: 3'(pt), 0'(st)

Ammoniti: Gyasi

Espulso: 8'st Amian



PRE-PARTITA

18.01 - Sarri chiede tempo per iniziare a vedere la sua Lazio ma intanto ha cominciato col piede giusto il campionato di serie A, vincendo nella gara d'esordio. Contro gli aquilotti, il tecnico toscano deve rinunciare a Luiz Felipe: al suo posto al fianco di Acerbi giocherà Patric e non Radu, dato in campo nel pre-partita. Confermati i terzini Lazzari e Hysaj, è Luis Alberto a vincere il ballottaggio a tre a centrocampo. Davanti, una volta partiti Correa e Caicedo, nel tridente ci sarà anche l'ex romanista Pedro. E' uno Spezia simile ma non uguale a quello che ha impattato a Cagliari: c'è Vignali a centrocampo con Amian sulla linea dei centrali di difesa al posto di Hristov. Kovalenko va in panchina, sarà utile a gara in corso mentre Verde cerca nuova gloria dopo quell'indimenticabile rovesciata dello scorso anno. L'esterno d'attacco napoletano è nell'undici titolare nel tridente completato con tutta probabilità da Colley e Gyasi.



18.15 - Statistiche interessanti: lo Spezia è la squadra che ha concesso più conclusioni nello specchio della porta nel primo turno di campionato (nove). Più in generale, solo l’Atalanta (21) ha subito più tiri degli aquilotti (19). Di contro lo Spezia non subisce gol in serie A da calcio di punizione diretto da 29 partite, l'ultimo proprio contro la Lazio nel dicembre 2020 (Milinkovic-Savic il marcatore). Thiago Motta oggi compie 39 anni, da giocatore ha vinto due delle cinque sfide contro i biancocelesti, realizzando un gol all'Olimpico con la maglia dell'Inter nel maggio 2010. Così parla ai microfoni di Dazn: "Se facciamo una bella prestazione sarà contento anche perché tramite questa possono arrivare i punti. L'abbiamo preparata bene, sappiamo la squadra che incontriamo. Eravamo pronti anche a Cagliari anche se numericamente eravamo di meno". Olimpico pieno di gente, anche questo aspetto cambia rispetto alla scorsa primavera.



PRIMO TEMPO

Saltellando tra una possibile rivale salvezza e una squadra costruita per l'Europa, lo Spezia cerca conferme dopo il pari, anche sorprendente, di Cagliari. L'arrivo di qualche nuovo giocatore che rimpolpa la panchina non dà a Thiago Motta tutte le alternative che vorrebbe ma se non c'erano gli alibi in Sardegna, figuriamoci se ci sono all'Olimpico contro una grande squadra. Lo Spezia, con Robert Platek al seguit, non sembra avvertire il peso di uno stadio pieno e alla prima licenza passa: impostato nell'emergenza da punta centrale, Emmanuel Gyasi porta palla dalla sua fascia preferita, punta Acerbi e tenta una conclusione con il destro che Reina intuisce senza trattenere servendo il più facile dei tap-in per Daniele Verde che questa volta non deve scomodare il manuale del calcio, siglando l'1-0. Sono passati 4' e Maggiore e compagni, oggi in total black, sono in vantaggio. Per gli aquilotti non c'è però nemmeno il tempo di godersi il tabellone elettronico che la Lazio pareggia: ai padroni di casa una manciata di secondi soltanto bastano ma in quella che sarà l'azione dell'1-1 c'è più di una colpa della difesa ospite. Perché se è vero che sull'out Gyasi perde una palla evitabilissima, Bastoni sceglie la via più difficile favorendo il break di Pedro che vede lo scatto sul filo del fuorigioco di Immobile, gli serve una palla splendida che l'attaccante non può sprecare: colpo sotto in uscita e nulla da fare per Zoet.



Lazio sorpresa ma la reazione è da grande squadra. Problemi di palleggio per gli aquilotti.

Inizio scoppiettante non c'è che dire, fisiologico che nei minuti successivi le squadre rallentino un po' per misurare meglio le distanze. Ma la Lazio è una squadra di campioni, sa accendersi quando meno te lo aspetti e ha il fisic du role di un gruppo abituato a giocare a grandi livelli che non si fa impressionare per un gol subito. E' così che i biancoazzurri completano la rimonta portandosi avanti 2-1 al 14': su una giocata velocissima e tutta di prima che coinvolge Luis Alberto, bravo a smorzare un passaggio teso che lo raggiunge al limite dell'area, servendo ad Immobile, lasciato incredibilmente solo da Amian, un pallone che scaraventa alle spalle di Zoet con un tiro potente anche se non angolatissimo. Oltre che fisicamente, lo Spezia subisce anche mentalmente lo svantaggio e i capitolini, a tratti arrembanti, si presentano tanto e bene in area ospite: al 18' Pedro ci prova da centro area con un mancino molto ben angolato ma stavolta il portiere olandese riesce a distendersi e ad evitare il terzo. Con così tanto campo a disposizione, il "sarrismo" convola a nozze, serve gioco forza un'altra animosità nella fase di non possesso perché è evidente che con la palla fra i piedi, senza un regista vero e proprio, lo Spezia fatica e fatica non poco. Si diverte il pubblico dell'Olimpico, il tridente d'attacco è uno spettacolo e fioccano le occasioni per triplicare. Alla mezz'ora ennesima grande giocata laziale e sulla battuta di prima intenzione di Pedro è felinico Zoet che intuisce la traiettoria ma ancora una volta tutto era partito da Felipe Anderson che, sfidando Amian, sta facendo il bello e cattivo tempo.



Tris Lazio, solo qualche lampo per lo Spezia. E una gran parata di Zoet su rigore.

Troppo poco Spezia di contro, praticamente nullo sugli esterni d'attacco e con il baricentro bloccato, il che favorisce il pressing, nemmeno troppo aggressivo, dei padroni di casa. Al 38' sussulto Spezia, il primo dopo diversi minuti di sola sofferenza: faticando a trovare la profondità sugli esterni, Gyasi decide di andarsela a prendere più indietro, da dove chiede e riceve il triangolo da Verde per poi liberare un destro dai venticinque metri non certo da buttare ma la mira è alta. E' un lampo che incoraggia, ora la palla brucia meno e, percependo guai possibili, la Lazio usa l'esperienza dei tanti trentenni in campo che, nei momenti topici, si perdono in tanti, troppi discorsi in faccia ad un arbitro molto giovane ma che tuttavia non ha sbagliato un intervento. Al 44' scontro Erlic-Pedro che protesta per l'intervento scomposto del croato che inizialmente l'arbitro valuta come regolare ma che, visto al rallenty, non regala dubbi tanto che Dionisi, richiamato al Var, cambia valutazione e manda sul dischetto il solito Immobile: non ci sarà il 3-1 perché Zoet è bravissimo ad intuire la conclusione e a mandare in corner. Peccato che su quel calcio d'angolo proprio Immobile è l'ultimo attaccante appostato sul secondo palo e, perso da Vignali in marcatura, schiaccia imparabilmente. Ora sì, è il 3-1 che manda all'intervallo. Ingenuità personali, qualità collettiva troppo inferiore ma anche poca reazione nervosa, questo lo Spezia dell'Olimpico...



SECONDO TEMPO

Pronti via, gli stessi undici del primo tempo cui si chiede però un'altra prestazione. Nemmeno il tempo di fare la premessa che la Lazio fa poker con Felipe Anderson che con un sombrero rovesciato si libera di un Amian ancora incerto che tenta di colpire in anticipo invece di gestirla, lasciando l'avversario libero di girarsi e correre verso Zoet per poi trafiggerlo. Errori di concentrazione che fanno paura, ma preferiamo essere chiari: non + che lo scorso anno non ci fossero state delle goleade del genere ma quel che fa impressione è la mancanza di coraggio nel proporre le proprie idee. Con tutti gli alibi del caso, è un pessimo segnale. Sul 4-1 la gara è sul velluto per chi la comanda e non potrebbe essere altrimenti per i ragazzi di Sarri che interpetano con sagacia ed essenzialità il copione imposto dal differenziale qualitativo, mentre lo Spezia deve solo cercare di imbastire qualcosa per cambiare almeno l'umore. C'è qualcosa che può peggiorare la situazione? Sì, certo perchè un pomeriggio infernale non si esaurisce in un tempo e così all'8' ci si mette pure l'arbitro Dionisi che caccia dal campo Amian per una cinturata al solito Felipe Anderson che lo salta netto. Il rosso è decisamente severo ma sublima, si fa per dire, la prestazione negativa del francese, troppo brutto per essere vero, almeno si spera.



La Lazio fa accademia, lo Spezia non gioca più. Hysai rincara la dose: 5-1.

Qualcosa inevitabilmente bisogna cambiarlo, anche per coinvolgere chi è fuori. Al 13' il doppio cambio dello Spezia è nell'ordine delle cose: dentro Mraz e Hristov per Verde e Colley, ora serve anche evitare passivi tennistici e una punta centrale potrebbe quanto meno tenere alto qualche pallone. Diventa finanche difficile raccontare questa partita perché al di là dei cambi la cifra rimane la stessa con la Lazio che fa girare la sfera per poi accelerare una volta arrivati ai venticinque metri. Più o meno quello che accade puntualmente al 24' per vie centrali con Hysaj che taglia benissimo il campo senza palla, resiste alla carica disperata di Vignali per poi uccellare Zoet, per la quinta volta. Fedele alla statistica, lo Spezia ha subito gol in ciascuno dei suoi 18 incontri più recenti in serie A (41 reti subite nel parziale) escludendo le neopromosse, è l’unica formazione che non ha tenuto la porta inviolata almeno una volta nel periodo.



Sesto gol della Lazio: è il ko più netto da quando lo Spezia gioca in A.

Una Lazio in panciolle che potrebbe addirittura farne un sesto ma Raul Moro si perde in un'interminabile serie di finte per poi sparare a salve, pur da ottima posizione. Dentro un pomeriggio infernale, il minuto 32 è quello dell'esordio in serie A di Antiste, appena arrivato dal Tolosa con ottime referenze e un futuro da predestinato: si spera che tutto quello che promette possa dimostrarlo nel più breve tempo possibile. Già il quinto gol consegnava la sconfitta più severa da quando lo Spezia gioca in serie A, al 39' la Lazio si concede anche il sesto con una botta da fuori di Luis Alberto che non lascia scampo a Zoet: al di là della conclusione vincente, ancora una volta una difesa inerme che fa giocare l'avversario come fosse in allenamento. E' un 6-1 che fa male ma che non può e non deve far perdere la bussola: questa è una squadra in costruzione che attende gli ultimi rinforzi per iniziare a lavorare collettivamente, provando anche a bruciare il tempo. La sosta da questo punto di vista è l'unica nota positiva di questo weekend calcistico: ora qualche giorno per completare la rosa e finalmente poter contare su quelli che saranno i giocatori da qui in avanti. A Thiago Motta spetta il compito di assemblare tanti giovanissimi prospetti, nella speranza che si faccia presto e bene.