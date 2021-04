Roma travolta a Manchester, la finale di Europa è un miraggio

Fuori provincia - Non fortunata, certamente fragile la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi prendono 5 gol nel secondo tempo della semifinale contro il Manchester United e ora l'approdo alla finale è più di un miraggio. Finisce 6-2 all'Old Trafford, dopo un primo tempo in cui Pellegrini e compagni erano riusciti a ribaltare l'1-0 chiudendo in vantaggio e dovendo sostituire ben tre uomini per infortunio: Veretout (Villar), Pau Lopez (Mirante) e Spinazzola (Bruno Peres). Nella ripresa non c'è storia, gli inglesi spingono e la Roma evapora. La finale si giocherà tre giorni dopo Spezia-Roma di campionato.