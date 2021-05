Rocco Commisso sbotta: "Spezia costato 22 milioni di euro, io ne ho già spesi 250 nella Fiorentina"

Fuori provincia - “Negli ultimi due anni abbiamo perso 38 milioni di euro di cash operativo. Oltre a questi ho speso 44 milioni in transazioni per i calciatori. Il totale fa 82 milioni di soldi liquidi che ho messo nel club. Non debiti, soldi veri. Non dollari, ma euro. Che valgono il 20% di più dei dollari americani”. Rocco Commisso segna una conferenza stampa che farà storia nel calcio italiano. A dir poco infastidito da come la stampa locale ha trattato la questione Fiorentina in un'annata complicata, ha fatto un quadro del suo impegno di questi anni.

Citando anche il caso Spezia. “Sapete quanto è stato pagato lo Spezia? E' stato pagato 22 milioni. Sai quanto hanno pagato i Della Valle la Fiorentina? Zero. Sai quanto ha pagato De Laurentis il Napoli? Zeo. E Lotito con la Lazio? Quasi zero. E il Parma? Circa 60 milioni. Quello che voglio dire è che qui ho messo soldi veri”, ha detto in un italiano con un chiaro accento stelle e strisce. “Io la Fioretina l'ho pagata 170 milioni, più le perdite siamo a 250. Il centro sportivo costa 85 e fa 335 milioni di euro. Invece di criticare chi è venuto dall'America a portare tutti questi soldi, perché non si criticano i fiorentini che non si sono fatti avanti per fare lo stesso?”.