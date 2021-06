Roberto Venturato lascia il Cittadella dopo sei stagioni

Fuori provincia - Una lunghissima storia di bel calcio che si conclude. Roberto Venturato ha comunicato in queste ore al Cittadella che non sarà più l'allenatore della società granata. Si chiude un lungo ciclo di grandi risultati, svolto per la maggior parte in serie B. Costantemente con il budget più basso della categoria a disposizione, Venturato è riuscito a portare il club veneto alle soglie della serie A in almeno due occasioni. Il suo score è di 270 partite: 124 vittorie, 65 pareggi e 81 sconfitte.