Ricci riparte da Frosinone: "Non ho mai rifiutato lo Spezia, avrò solo bellissimi ricordi"

Fuori provincia - Fra campionati e coppa, Matteo Ricci si ferma a 99. Il regista dello Spezia che sale in serie A e che la mantiene non entra nel club dei centenari per un pelo anche se per quanto dato alla causa è come se lo fosse. Torna in serie B a Frosinone dopo un mercato che piuttosto incredibilmente non gli ha concesso un'altra chance in massima serie, lui che era perfino entrato nel giro della Nazionale di Roberto Mancini che poi a luglio è diventata Campione d'Europa. Qualcuno, più d'uno, in riva al Golfo anche nelle ultime ore, sperava in una sopresa, in un accordo last minute che avrebbe riacceso il discorso, interrotto con l'uscita di scena del vecchio corso. Saluta la piazza con calore e con parole non di circostanza: "Abbiamo passato tre anni di emozioni uniche, di adrenalina a mille, di soddisfazioni immense che da sempre aspettavi e sognavi. Grazie ai miei compagni con cui ho condiviso questo viaggio, loro sanno quanto volevamo tutto questo. Grazie a chi ha creduto in me, in primis il direttore Angelozzi, mister Italiano e Pasquale Marino. E grazie anche a chi non facendolo, mi ha permesso di tirare fuori il meglio. Non ho mai rifiutato lo Spezia, ci tengo a dirlo. Avrò solo dei bellissimi ricordi perché qui ho conosciuto persone leali e vere, qui nel Golfo dei poeti lascerò sempre un pezzo del mio cuore... belin!!!"