Reina lucido: "Lo Spezia voleva prenderci alto, ci siamo mossi bene"

Fuori provincia - "Sapevamo che lo Spezia ci avrebbe preso alto, davanti però ci siamo mossi bene. Sono felice per l'assist, ma è stato bravo Felipe Anderson, ha fatto tutto lui. Io, Hysaj e Pedro conosciamo bene il mister, sappiamo che servirà pazienza ma cercheremo di accorciare i tempi. Arriveranno poi anche le sconfitte, è normale: il percorso di Sarri a Napoli iniziò con meno entusiasmo, siamo quindi sulla buona strada". Le parole di Pepe Reina al termine di Lazio-Spezia 6-1. "Adesso c'è la sosta, occasione per riposare e lavorare al meglio. Avremo anche un girone da Champions in Europa League, siamo motivati. Dobbiamo evitare di subire gol all'inizio, ma il ritorno del pubblico ci ha dato un'allegria immensa, condividiamo questa vittoria con loro, sperando che ce ne siano anche altre".