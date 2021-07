Rally, parlano anche spezzino i successi lucchesi della GR Motorsport

Fuori provincia - La scuderia parmense GR Motorsport archivia l’impegnativa sfida del rally Coppa Città di Lucca con due successi di classe raccolti da due equipaggi schierati al via della competizione toscana. La temuta gara lucchese si risolve con un ennesimo successo per Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi, autorevoli vincitori di classe S1600 con la Renault Clio del team vicentino PR2SPORT. Per i due, si tratta del bis dopo il successo conquistato all’Abeti, grazie al quale Vescovi e Guzzi vanno in fuga nella classifica della S1600 della Coppa Rally di Zona toscana.

A Lucca, GR Motorsport brinda anche con lo spezzino Mariano Mariani, mattatore della classe A7 con la propria Renault Clio Williams condivisa con Michela Picchetti, alle note. Questo terzo successo consecutivo consente al ligure di avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione alla Finale Nazionale Rally Cup Italia prevista a fine ottobre al Città di Modena.