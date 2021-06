Quote per lo scudetto 21/22: lo Spezia vale mille volte la posta

Fuori provincia - Non è l'Inter campione in carica, ma la Juventus la favorita per la vittoria dello scudetto 2021/22. La SNAI, con il mercato ancora da iniziare e alcune panchine neanche assegnate in serie A, ha già stabilito le prime quote per il campionato che verrà. Dietro alle due, rispettivamente 2.25 e 2.75, ecco l'Atalanta a 6.50. A debita distanza Milan (10), Napoli (12) e Roma (15). In fondo ai pronostici le tre neopromosse - Salernitana, Empoli e Venezia - più lo Spezia. La loro vittoria dello scudetto paga 1000 volte la posta.