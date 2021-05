Fuori provincia - Sono in diversi ad aver virtualmente già chiuso la stagione in casa Roma. E sono in tanti ad essere in dubbio per la partita di domenica sera contro lo Spezia. Anche oggi una lunga lista di calciatori che non hanno svolto l'intero allenamento a Trigoria, tra cui Calafiori, Veretout, Spinazzola, Smalling, Carles Perez, Diawara, Ibanez e Pellegrini. Il portoghese dovrà dare fondo a tutta la rosa per conquistare la Conference League, obiettivo dichiarato dei giallorossi.