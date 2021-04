Primi verdetti alle viste: Crotone e Inter con prospettive opposte

Fuori provincia - Sabato alle 18, subito dopo Verona-Spezia, la serie A rischia di conoscere la prima sentenza matematica. Allo Scida si gioca Crotone-Inter ed in caso di sconfitta i calabresi saluterebbero la serie A. Sono 18 i punti in classifica della squadra di Cosmi, al momento -13 dalla coppia di terzultime Cagliari e Benevento. Ma Simy e compagni hanno dimostrato la scorsa settimana di non aver tirato i remi in barca battendo il Parma per 3-4 e la partita è tutta da seguire.

Anche perché l'Inter, da parte propria, in caso di vittoria metterebbe l'ipoteca quasi definitiva sul campionato. Al momento in vantaggio di 11 punti sull'Atalanta, sarebbe matematicamente campione d'Italia solo in caso di sconfitta dei bergamaschi, di scena domenica a Sassuolo. Ma insomma, a quel punto l'appuntamento con il trionfo sarebbe rimandato solo di una giornata molto probabilmente.