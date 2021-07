Prato allo Stelvio, tamponi odierni tutti negativi

Fuori provincia - Sono tutti negativi i tamponi svolti questa mattina nel ritiro altoatesino di Prato allo Stelvio. Un esito che dà speranza al gruppo squadra aquilotto, spazzato negli scorsi giorni da un focolaio che ha portato a rivelare ben nove positivi. Per una questione di tempi i test di questa mattina erano attesi come particolarmente significativi: per una questione di tempi di incubazione, infatti, il fatto che a oggi non ci siano altri nuovi tesserati infettati fa sperare che il momento del contagio sia circoscritto ai primissimi giorni di ritiro e in particolare al primo caso. Se tra quarantott’ore insomma il nuovo giro di tamponi risulterà nuovamente negativo c’è la concreta speranza che il focolaio sia stato circoscritto grazie alla prontezza del club nel mettere in atto tutte le prescrizioni previste in questo caso dal protocollo della Federcalcio.





Andrea Bonatti