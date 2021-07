Prato allo Stelvio, i giocatori dello Spezia come in una crono individuale

Fuori provincia - Partono scaglionati dall’albergo, come in una crono. A 500 metri di distanza l’uno dall’altro, i calciatori dello Spezia non colpiti dal focolaio scoppiato in ritiro a Prato allo Stelvio, mettono in pratica le disposizioni per questo tipo di eventi. Un pendolarismo dal terreno verde alla stanze singole, dove consumano i pasti e passano il tempo libero. Thiago Motta ed il suo staff sono già sui campi. Hanno rimodulato le esercitazioni per farle svolgere singolarmente. Con spirito di adattamento e la voglia di non mollare.



A.Bo.