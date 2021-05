Possono bastare 37 punti se Cagliari vince domenica

Fuori provincia - Inutile girarci intorno, gli occhi saranno tutti rivolti lì. A Benevento-Cagliari, partita che riveste un'importanza fondamentale per la corsa salvezza. E non solo per le due sfidanti dirette. Da 36 punti in giù sono in pratica tutte in ballo e tutte potenzialmente influenzate dal risultato che verrà fuori dalla partita di domenica. Genoa, Fiorentina, Torino e Spezia giocano una specie di doppio turno. Appendice al "Vigorito" con un solo risultato veramente favorevole: la sconfitta dei padroni di casa.

La quota salvezza è cresciuta vertiginosamente per quattro giornate, dalla ventinovesima alla trentatreesima. Il terzultimo posto del Cagliari era attestato a 22 punti il 21 marzo scorso, con la proiezione di farsi bastare 33 punti per salvarsi. Un mese dopo, nella scomoda posizione di ultima retrocessa c'è il Benevento con 31 lunghezze. Chi sta sopra ha tutta la convenienza che quel confine rimanga il più basso possibile ancora per un po'. I bookmakers credono sarà così, attribuendo ai sardi il favore del pronostico e intravedendo una partita con più di un gol, vista la necessità di entrambe di giocare per il bottino pieno.



A quanto potrebbe attestarsi dunque la quota salvezza? Quota 40 punti è già esclusa a oggi con buona approssimazione, perché servirebbe un pareggio in Benevento-Cagliari e poi tre vittorie per entrambe nelle restanti giornate per arrivare alla quarta decina. Tra le altre cose, i sanniti dovrebbero battere l'Atalanta e il Cagliari passeggiare su Milan e Fiorentina. I Viola stessi trovare punti tra Napoli e Lazio; il Torino poi dovrebbe mettere in riga almeno una tra Milan, Lazio e Verona. Ipoteticamente tutto realizzabile, nella pratica una congiuntura astrale da smentire tutti pronostici.

D'altra parte quota 37 punti sembra davvero il minimo per stare tranquilli. Cagliari vincente domenica, poi Atalanta implacabile e allora il Benevento, anche battendo Crotone e Torino

(magari già salvo) arriverebbe appunto a quel punteggio. Lo Spezia, con gli scontri a favore, sarebbe dunque ad una vittoria in quattro partite dal risultato. Male che vada, una vittoria ed un pareggio. Stimolo in più per giocarsela a viso aperto e senza calcoli. E festeggiare con la famiglia Platek in tribuna.