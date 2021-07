Pobega e Piccoli, lo Spezia non rinuncia a riportarli in aquilotto

Fuori provincia - Rispetto ad un anno fa, sono operazioni molto più complesse. Tommaso Pobega veniva da un buon anno di serie B al Pordenone, Roberto Piccoli invece era ancora un primavera da "svezzare" tra i grandi. Ad entrambi la scelta di giocare nello Spezia ha fatto da trampolino e ora c'è mezza serie A su di loro.

Cambiato il direttore tecnico, lo Spezia non ha rinunciato neanche con Riccardo Pecini all'idea di riportarli in maglia bianca. Pobega avrà oggi un colloquio con il Milan, proprietario del cartellino, per decidere il proprio futuro. Potrebbe finire a titolo definitivo all'Atalanta, da cui invece dovrebbe partire nuovamente in prestito Piccoli. Una delle prime richieste di Vincenzo Italiano, pista battuta da subito da Via Melara ma poi raffreddatasi dopo l'addio del tecnico. Ora si tenta di riportarla in vita.