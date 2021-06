Pietro Fusco è il nuovo direttore sportivo della Cavese

Fuori provincia - La Cavese 1919 ha comunicato nelle scorse ore di aver ufficialmente conferito l’incarico di direttore sportivo della prima squadra a Pietro Fusco. Cinquant’anni da compiere il prossimo 11 agosto, l'ex calciatore, responsabile giovanili e uomo mercato dello Spezia si rimette in pista dopo la fine del rapporto con la Sambenedettese. “Sono felice e onorato che la famiglia Santoriello mi abbia scelto per un nuovo progetto tecnico. Spero di poter ripagare questa fiducia e di far tornare la gioia ai tifosi”, le sue prime parole.