Per i media tedeschi è lo Spezia la squadra italiana su Matthew Hoppe

Fuori provincia - Il sasso lo ha lanciato la Bild, che nelle scorse ore ha parlato di una richiesta di informazioni specifica arrivata dalla serie A italiana. L'oggetto è Matthew Hoppe, 20 anni fatti a marzo, attaccante dello Schalke04 e fresco di convocazione con la nazionale degli Stati Uniti d'America. Nelle ore successive il direttore sportivo Rouven Schroder ha pubblicamente ammesso che ci saranno cessioni la prossima estate per riequilibrare la situazione finanziaria, poco florida, del club.

Alla ricerca di conferme sul club italiano sulle tracce del centravanti, ecco spuntare lo Spezia Calcio da più parti. Hoppe è appena diventato un nome in Bundesliga dopo aver segnato 6 reti in 18 partite nel corso del travagliato 2021 della squadra di Gelsenkirchen. Ha firmato il primo contratto da professionista pochi mesi fa, ma a febbraio il club si è precipitato al rinnovo fino al 2023 con l'obiettivo di monetizzare in estate. Punta centrale di fisico longilineo, è un calciatore ancora da costruire ma con grandi doti. Così lo raccontano in Germania. L'associazione allo Spezia è ormai automatica quando si tratta di calciatori americani, ma di certo il profilo - per età e margini di miglioramento - è di quelli che potrebbe interessare al club e incontrare la filosofia dei Platek.