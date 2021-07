Per Italiano l'endorsement di Renzi: "Le sue squadre giocano bene"

Fuori provincia - “A me Italiano piace, perché fa giocare le sue squadre bene. E l’anno scorso ha raggiunto una grande salvezza con lo Spezia: in pochi avrebbero scommesso su questo traguardo. I giocatori ci sono". Così Matteo Renzi, ex presidente del consiglio ed ex sindaco di Firenze, noto tifoso viola, spezza la sua lancia in favore del nuovo tecnico della Fiorentina. A Lady Radio, il capo di Italia Viva ha ammesso di avere buone aspettative: "Abbiamo una squadra che può girare bene, sono ottimista, ma non lo dico ad alta voce, perché si rischia di fare la figura dei bischeri".