Pecini e Galleni a Casa Milan: si è parlato di Tommaso Pobega

Fuori provincia - Una visita di cortesia, ma non solo, quella di Riccardo Pecini a Casa Milan. A metà pomeriggio Milan News ha filmato l'ingresso nella sede del club rossonero dell'uomo mercato dello Spezia Calcio accompagnato dall'avvocato Alessandro Galleni. Oggetto dell'incontro, capire quale sarà il futuro di Tommaso Pobega, centrocampista esploso proprio con la maglia bianca e possibile partente in questa sessione di mercato.

Sul 22enne triestino l'interesse di tanti club ed il desiderio di Stefano Pioli di valutarlo in ritiro. Finito nel mirino dell'Atalanta, potrebbe essere mandato in prestito per un'altra stagione per dargli modo di crescere ancora. Lo Spezia, in quel caso, sarebbe interessato a poterlo avere nuovamente nelle proprie fila. Il Milan in passato aveva mostrato interesse per Martin Erlic.