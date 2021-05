Omoboni torna ad occuparsi di Spezia Calcio su Sportitalia

Fuori provincia - Martedì 25 maggio (alle 21), lo Spezia Calcio torna in prima serata su Sportitalia. Un nuovo speciale televisivo da un'ora condotto dallo spezzino Floriano Omoboni per raccontare la favola e il sogno, la serie A e lo scudetto del 1944. In diretta dagli studi di Milano, si parlerà della squadra spezzina, l’unica che nei suoi 115 anni di vita ha vinto uno scudetto senza mai giocare in serie A, del suo anno d’oro 20\21 e della favolosa stagione sportiva terminata con la permanenza in Serie A. In studio Elisa Donatini, Fulvio Collovati, Stefano Mei e Paolo Paganini. In collegamento dalla Spezia l’allenatore Vincenzo Italiano e la speranza azzurra Giulio Maggiore. Nel corso della trasmissione una testimonianza di Philip Platek.