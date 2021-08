Okereke in serie A: "La partita più attesa? Quella contro lo Spezia"

Fuori provincia - "Una grande emozione vedere lo Spezia in serie A per me che ci ho giocato. Però poi in campo non si faranno sconti". Davide Okereke ce l'ha fatta a conquistare la serie A. La chance gliela offre il Venezia, con il ds Collauto che si ricordava delle sue qualità proprio dopo averlo visto all'opera con la maglia bianca in cui è cresciuto da calciatore.

In laguna trova un altro pezzo di Spezia, ovvero Pietro Ceccaroni. "Pensate che dopo la presentazione della maglia gli ho scritto di mandarmene una perché mi piaceva. La sera stessa il mio procuratore mi ha chiamato per dirmi che mi volevano come giocatore. Allora ho richiamato Cecca e ho detto sì", ha raccontato oggi in conferenza di presentazione. "La serie A è sempre stata il mio obiettivo. Spero di salvarmi e di raggiungere la nazionale".