Oggi nuovi tamponi per il Napoli dopo la positività di Maksimovic

Fuori provincia - Pereiro del Cagliari e Maksimovic del Napoli. Sono i due casi di positività al Covid che si registrano attualmente tra i calciatori della serie A italiana. Due casi che si sperano rimangano isolati. Se lo augura Gennaro Gattuso, che oggi svolgerà un nuovo giro di tamponi insieme a tutto il gruppo squadra partenopeo. La speranza è che non si tratti di un focolaio, particolarmente delicato in questa fase del campionato. Il Napoli sarà testato nuovamente domani alla vigilia della partenza per la Spezia.