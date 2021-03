Nzola è già personaggio: "Voglio il Mondiale 2022"

Fuori provincia - Deve riannodare il filo con la sua forma fisica migliore M'Bala Nzola, da poco rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo. E la chiamata internazionale è un'ottima occasione. Il centravanti si è aggregato alla nazionale dell'Angola nelle scorse ore e ha svolto i test Covid come il resto dei compagni in queste (tutti negativi). "Ho sempre avuto il sogno di rappresentare l'Angola, è stato facile dire di sì appena è arrivata la chiamata", ha detto durante un forum live con i tifosi di cui è stato protagonista.

Ha ammesso di voler visitare la regione di Cabinda, da dove è originaria la sua famiglia. "Mi sento bene, penso che potremo vincere le due partite che abbiamo davanti. Ho visto un gruppo molto determinato. Su di me? Io sono un numero 9, mi vedo bene in quella posizione di attaccante centrale. Nel futuro spero di aiutare la selezione ha ottenere la qualificazione per la Coppa del Mondo di Qatar nel 2022".

Prima della partenza per l'Africa, il centravanti ha fatto tappa a Roma. Qui è stato accolto da Maria de Fátima Jardim, ambasciatrice angolana in Italia. Una visita di cortesia, ma anche una piccola cerimonia per la consegna del passaporto e dei documenti che gli permetteranno di giocare appunto per il Paese dei genitori. "Lo sport può aiutare la crescita dell'Angola", ha detto la diplomatica consegnandogli una bandiera. Oggi partita contro il Gambia con rientro previsto a Luanda venerdì.