Fuori provincia - Novanta minuti in campo per Emmanuel Gyasi con la nazionale ghanese. Sostituito solo nei minuti di recupero nell'1-1 contro il Sudafrica che lascia le due appaiate in testa al gruppo C della qualificazioni alla Coppa d'Africa. Esordio anche per M'Bala Nzola con l'Angola, sconfitto dal Gambia per 1-0. Il centravanti è rimasto in campo l'intera partita.