Nicola non torna indietro: "Colpa mia, ma non cambierei nulla"

Fuori provincia - "Non siamo assolutamente contenti, anzi siamo molto arrabbiati. I ragazzi però non hanno responsabilità, la responsabilità è mia. Ho caricato troppo la partita: ci tenevamo a fare una prestazione incredibile contro un avversario di qualità. Ma abbiamo toppato". Prova a spiegare Davide Nicola dopo il clamoroso 0-7 subito dal Milan in casa dal Torino. Terza sconfitta peggiore della storia del club, anche l'Atalanta in questa stagione era riuscita a segnarne così tanti ai granata. "Non abbiamo tempo per pensarci. L'unica cosa è che tutti questi gol si spiegano dal fatto che volevamo in qualche modo lo spunto per riaprirla", dice il tecnico nel post partita.

Ha cambiato sette calciatori per lasciarsi forze fresche in vista della partita del Picco contro lo Spezia, fondamentale per la salvezza. "Se cambierei qualcosa con il senno di poi? No. La scelta iniziale è in funzione di quello che avevamo a disposizione. La difesa è quella di Verona; anche Mandragora e Baselli avevano giocato al Bentegodi. Abbiamo rischiato i diffidati in maniera oculata nell'ottica di fare alternanze durante la partita. Con quel punteggio poi, abbiamo deciso di non correre ulteriori rischi. Avevo visto bene i ragazzi, le responsabilità sono mie".

Non vuole archiviare la scoppola storica, ma anzi imparare la lezione. "Noi questa partita la dobbiamo ricordare, perché nella vita tutto torna. Magari la prossima volta siamo noi a fare questo scherzetto ad altri. Non ci deve essere la preoccupazione di aver perso una partita pesante. Dispiace più che altro non aver fatto ciò che volevamo fare".