Fuori provincia - Sconfitta storica per il Torino, prossimo avversario dello Spezia. Il tecnico Davide Nicola lascia a riposo Belotti e Verdi; in totale ne cambia sette rispetto al match contro il Verona per affrontare il Milan al Comunale. Ne esce fuori un massacro sportivo: 7 gol presi, pali e fuorigioco millimetrici che evitano addirittura la doppia cifra. Linetty, diffidato, si becca un giallo e non ci sarà al Picco. Il Torino dovrà venire per i tre punti.