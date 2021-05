Nervi tesi in casa Torino, Gojak e Murru in dubbio

Fuori provincia - Lo 0-7 subito dal Milan ha lasciato qualche strascico nel Torino. A quanto si legge sulle cronache da casa granata, tra ieri e oggi Davide Nicola ha avuto un faccia a faccia con il portiere Sirigu e ha tenuto a rapporto la squadra per caricare l'ambiente in vista della partita del Picco contro lo Spezia. Ma il tecnico potrebbe essersi giocato il rinnovo del contratto, anche in caso di salvezza. Oggi sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Terapie per Gojak e Murru, lavoro personalizzato per Milinkovic-Savic. Nel pomeriggio l'arrivo in Liguria.