Nell'Udinese ci sono tre calciatori no vax: "Li testiamo ogni giorno"

Fuori provincia - Il direttore generale dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha comunicato ieri che anche il club friulano è alle prese con la gestione di tre atleti che rifiutano il vaccino anti Covid: "Nella squadra attualmente a disposizione di Luca Gotti ci sono tre calciatori no vax su un totale di circa 35 atleti - ha detto all'Ansa -. Per loro è stato disposto il tampone rapido quotidiano da parte del dottor Fabio Tenore, responsabile sanitario della nostra formazione, che li monitora giorno per giorno".