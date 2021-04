Napoli arbitro della salvezza: ha Torino, Cagliari, Spezia e Fiorentina

Fuori provincia - E il Benevento spera nei corregionali del Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso avrà infatti, volente o nolente, un ruolo importante nella corsa salvezza. Il calendario delle ultime sei partite mette infatti gli azzurri di fronte a quattro delle squadre in lotta per evitare il terzultimo posto. Oggi pomeriggio (ore 18.30) c'è il Torino in trasferta, domenica arriva il Cagliari al "Maradona", quella successiva è il turno del Picco ospitare i partenopei mentre all'penultima la visita alla Fiorentina. Napoli impegnato nella lotta Champions League che dovrà tenere duro fino all'ultima giornata.