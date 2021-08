Musetti squalificato dal ‘National Bank Open di Toronto’ per colpa di un panino

Fuori provincia - Lorenzo Musetti squalificato dal “National Bank Open di Toronto”. Il 19enne carrarese, che al centro tennis Spezia del Limone è cresciuto prima di spiccare il volo, non è potuto scendere in campo a causa di una sanzione aver “violato il protocollo anti-Covid”. Secondo quanto ricostruito dal sito della Federtennis, il giovane, non potendo mangiare in hotel, ha optato per un delivery a poche decine di metri dall’albergo, dove per pagare occorre la carta di credito. Il servizio online per l’ordinazione, tuttavia, non funzionava, e a Musetti è stato detto di recarsi personalmente a ritirare l’ordine. Proprio mentre si recava a ritirare il cibo, il giovane tennista è stato notato dalla security, che ha considerato l’atto una violazione del protocollo anti-covid, denunciandolo ai responsabili del torneo. Musetti è stato quindi escluso dalla competizione e sostituito nel tabellone di qualificazione dall’australiano Max Purcell.