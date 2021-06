Musetti fa tremare Nole agli ottavi del Roland Garros

Fuori provincia - Non capita a tutti di trovarsi avanti 2 set a 0 al Roland Garros contro il numero uno al mondo Novak Djokovic. È accaduto oggi pomeriggio al classe 2002 Lorenzo Musetti, numero 76 del ranking Atp, talento presente e futuro che ha portato a casa al tie break i primi due set dell'ottavo di finale. Poi è stata un'altra partita, con Nole che ha ingranato, portandosi sul 2 a 2 dopo due set a senso unico e poi andando a vincere al quinto dopo il ritiro per infortunio del giovanissimo tennista originario di Carrara e formatosi al circolo spezzino sotto l'ala di Simone Tartarini. A fine partita, per Musetti anche l'applauso di Djokovic, probabilmente consapevole di trovarsi si fronte uno dei protagonisti dei prossimi quindici anni di tennis. E ora per Nole ancora Italia: ai quarti incontrerà Matteo Berrettini, reduce dal successo a tavolino complice il ritiro di Roger Federer.