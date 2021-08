Motta: "Bene il coraggio della squadra, impronta di questo club"

Fuori provincia - "Il pareggio è un risultato giusto. Noi per il gioco e loro per l'efficacia". Thiago Motta inizia come meglio non si poteva. Lo Spezia strappa il premio della critica oltre ad un punto preziosissimo. "La nostra idea è fare un pressing alto ogni volta che potremo farlo. E quando avremo la palla, cercheremo di giocarla a terra per attaccate. Una cosa molto semplice. Non sono venuto alla Spezia per inventare il calcio. Voglio una squadra brava nelle due frasi di gioco e possiamo migliorare".

Dei bianchi è piaciuto il coraggio, che aveva chiesto alla vigilia. "Dobbiamo averlo sempre. Ho capito che questa maglia significa avere coraggio, questo so della storia di questo club. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno cercato di farlo dal primo all'ultimo minuto,anche di fronte ad episodi che possono abbatterti. Abbiamo finito la partita nel modo giusto".

Ora si attende che il mercato porti rinforzi. "E' una squadra da completare, ma io da domani penserò solo alla partita contro la Lazio. Sono una persona esigente con me stesso e quindi lo sarò anche con loro. Oggi la squadra merita applausi. Oggi sono contento, da domani dobbiamo fare di più".