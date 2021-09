Fuori provincia - Il milanista Olivier Giroud positivo al Covid. Il 34enne attaccante francese, reduce dalla doppietta contro il Cagliari, sta bene e si trova in isolamento fiduciario. Le autorità sanitarie competenti sono state subito avvisate. Il club rossonero in una nota chiarisce che, dopo il match di campionato, Giroud non ha più avuto altri contatto col resto della squadra.