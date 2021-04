Fuori provincia - Parte per la Spezia, ma rimane in dubbio. E' Junior Messias, la stella del Crotone come e più di Simy. All'andata grande mattatore nel 4-1 a favore dei padroni di casa. "E' quello che mi preoccupa di più degli acciaccati. Vediamo domani come sta, ma oggi non è al meglio", ha detto in conferenza stampa Serse Cosmi.