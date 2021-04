Mentana: "Spezia-Inter dimostra che il calcio non è la Playstation"

Fuori provincia - "Partite come Spezia-inter o Milan-Sassuolo fanno ben capire perfino ai più invasati che il calcio è un'altra cosa rispetto alla Playstation proprio perché permette di sognare e giocarsela anche a chi non fa parte dell'aristocrazia dei grandi club". Pensiero di Enrico Mentana, noto tifoso dell'Inter e ieri sera con tutta probabilità tra quelli che hanno assistito in televisione a Spezia-Inter finita 1-1. Il direttore di TG La7 si era apertamente schierato contro il progetto di un torneo calcistico di elite nelle scorse ore e oggi ribadisce il concetto. Il riferimento suona velatamente rivolto ad Andrea Agnelli, che illustrando il progetto della moribonda Super League aveva spiegato di voler competere con Fortnite e Call of Duty, ovvero due videogiochi. "Sono le imprese che rendono lo sport imprevedibile e per questo bellissimo, oltre che - per usare un termine e un concerto caro agli uomini di finanza che volevano comprarselo - sempre contendibile".