Meluso fino alla Madonna di Loreto con la maglia della salvezza

Fuori provincia - In tutto il bailamme che si è creato negli ultimi giorni attorno allo Spezia Calcio, qualcuno potrebbe chiedersi: ma Mauro Meluso? Soccorrono i social nel dare un risposta. Si gode un periodo di vacanza, inizialmente alle Cinque Terre e ora in Abruzzo. Nei mesi da direttore generale dell'area tecnica aquilotta non era mai riuscito a visitare la provincia spezzina, un po' per lavoro e un po' a causa del lockdown. Ha recuperato nelle ultime settimane.

Ora si trova dalle parti di Teramo, dove vive da anni. In queste ore posta una foto di una raid ciclistico fino alla Madonna di Loreto, a oltre cento chilometri di distanza, dove si dice vada a fare fioretto dopo le imprese calcistiche. Non a caso ha indossato la maglia celebrativa della salvezza con lo Spezia per il suo tour. A ne ghe crede, e come dargli torto.