Maurizio Costanzo il primo acquisto della Roma

Fuori provincia - Dopo le prime indiscrezioni, arriva la conferma del diretto interessato. Maurizio Costanzo è il responsabile per le strategie di comunicazione della Roma. "Ho firmato un accordo con l' AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione, scrive il Costanzo. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione", la nota mandata dallo stesso Costanzo a giornali ed agenzie di stampa.