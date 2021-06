Marco Rossi va vicinissimo a eliminare la Germania da Euro2020

Fuori provincia - "Tutte le favole hanno termine e non sempre con un lieto fine". Marco Rossi è nella storia della nazionale ungherese, eliminata da Euro 2020 ma capace di stupire. Dopo la Francia, anche la Germania fallisce nel compito di battere i magiari, che anzi vanno vicinissimi a sconfiggere ed eliminare i tedeschi. Un gol a 5 minuti della fine vale il 2-2 che relega l'Ungheria, per un'ora di gioco in vantaggio, al quarto posto.

Ma l'ex allenatore dello Spezia è ormai un idolo dalle parti di Budapest. "La cosa più incredibile è vedere la Germania festeggiare un 2-2 contro di noi, che a nostra volta siamo invece dispiaciuti. Ci siamo andati davvero vicini a questa qualificazione ed i ragazzi l'avrebbero meritata: hanno combattuto come leoni per tre partite. Siamo entrati nella competizione con un solo scopo, ovvero rendere orgogliosi i tifosi. Possiamo dire di esserci riusciti".