Maksimovic positivo al Covid, Napoli senza mezza difesa al Picco

Fuori provincia - Perde due centrali di difesa in poche ore Gennaro Gattuso. Dopo il problema fisico occorso a Koulibaly, e certificato dagli esami medici di questa mattina, anche Maksimovic non farà parte della spedizione che affronterà lo Spezia sabato prossimo. "In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio", ha fatto sapere con una nota il club azzurro in queste ore. Ad oggi coppia di centrali quasi certa per il prossimo impegno di campionato è composta da Rrahmani e Manolas.