Magico Gyasi: "Motta ci ha caricati. Il rigore? Toccato al 100 per 100"

Fuori provincia - "Siamo una squadra giovane a cui il mister ha dato idee e carica. Prima di scendere in campo ha usato le parole giuste, noi vecchi abbiamo tentato di coinvolgere subito i nuovi che si sono integrati molto bene". Emmanuel Gyasi a Cagliari respira aria di gloria. Finì 2-2 un anno fa con gol suo, finisce 2-2 quest'anno con gol suo. Come la mettiamo? "Che un po' rosico, perché credo avremmo potuto portare a casa i tre punti. Ma non ti puoi rammaricare per un pareggio a Cagliari. Il rigore non fischiato? Il tocco c'è stato al cento per cento, però l'arbitro ha deciso così".

Il gol da fuori are gli mancava. "L'esultanza del canguro? Non mi hanno dato tempo i compagni che sono arrivati in massa. Magari dalla prossima. Da dove nasce? Mio cugino me lo ha chiesto, è nato come uno scherzo".