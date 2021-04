Maggiore sicuro: "Nelle prossime daremo più di quanto fatto oggi"

Fuori provincia - "Certe partite nascono male ed oggi è stata così. L'avevamo rimessa in piedi, eravamo anche partiti bene nella ripresa e poi quei due calci d'angolo ci hanno tagliato le gambe. Il passivo è forse esagerato, ma a quel punto era durissima reagire". Capitan Giulio Maggiore parla con onestà dopo il secco 4-1 subito a Bologna. "Ci troviamo spesso a doverle recuperare. Dobbiamo iniziare meglio queste ultime partite che rimangono. Oggi ci è mancata anche la cattiveria negli ultimi metri a differenza loro. Abbiamo concluso poco, loro ci hanno messo invece tanta qualità".

La classifica attende, ma il vantaggio non lascia tranquilli. "Sapevamo che oggi potevamo incrementare il bottino. Non vogliamo giocarci l'obiettivo all'ultima giornata. Già dalle prossime giornate proveremo a chiuderla. Certo, mercoledì arriva la capolista e non sarà facile. Daremo più di quello che abbiamo dato oggi e vedremo come andrà".