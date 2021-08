Maggiore e compagni al cospetto di 30mila laziali

Fuori provincia - Qualcuno da Empoli ha ironizzato che per la Lazio sarà la seconda partita in casa. Quella di sabato contro lo Spezia segna il ritorno sugli spalti degli ultras della curva Nord, un elemento in più nella difficile trasferta per gli uomini di Thiago Motta. Di fatto, la prima volta per molti aquilotti al cospetto del calore di uno dei big five degli stadi italiani.

L'anno della pandemia aveva svuotato gli spalti a partire dal 2020. Così i passaggi da Roma, Milano, Torino e Napoli erano trascorsi senza che il fattore campo potesse esprimersi in maniera decisiva. Da quest'anno, per fortuna, le cose saranno diverse. Ed è un elemento in più con cui fare i conti, nel bene e nel male.



La variabile sta nelle decisioni delle singole tifoserie organizzate, che in parte hanno deciso di rimanere comunque fuori dagli impianti finché i vincoli di capienza non saranno azzerati. Lo hanno fatto per esempio quelli dell'Empoli. Così al Castellani per il primo turno di campionato c'erano circa 1500 laziali del tifo coordinato a sommergere di cori il resto dei 3655 paganti locali.

Un effetto che rischia di verificarsi anche alla Spezia, dove la Curva Ferrovia ha già annunciato di voler disertare gli spalti fino ad emergenza sanitaria conclusa. Al grido di "o tutti o nessuno", un modo per sottolineare l'impossibile rinuncia alla socialità dell'appuntamento. Un discorso che si presenterà già tra un mese con Spezia-Juventus e Spezia-Milan nel giro di quattro giorni, in un Picco (si spera) finalmente aperto e parzialmente rinnovato. Ma forse molto più silenzioso di quanto ci si poteva aspettare.



Intanto, per Maggiore e compagni, tra tre giorni ci sarà da mettere in conto l'impatto con l'ambiente laziale, che invece ha fatto scelte diverse. Anzi, in queste ore chiama a raccolta per battezzare la prima di Sarri all'Olimpico. “Si riparte, come ogni anno saremo in prima fila per sostenere e difendere la nostra Lazio. Una stagione che vogliamo vivere come sempre da protagonisti", la nota della curva Nord capitolina, che ha dato appuntamento a Ponte Milvio per il prepartita. La prevendita non è partita a spron battuto, forse anche per qualche problema tecnico informatico, ma i circa 30mila posti a disposizione rischiano comunque di volatilizzarsi nelle prossime ore.