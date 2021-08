Maggiore-Bastoni in mezzo, la coppia di fanti è coppia di assi

Fuori provincia - Zoet 5,5 - Qualche uscita ballerina, poi sulla sinistra una parata straordinaria su Joao Pedro. Ma nel finale ancora indeciso sulla trequarti.



Hristov 7 - Subito dopo il raddoppio un salvataggio spettacolare che vale un gol. A tre è nel suo e si vede.



Erlic 6,5 - Dev’essere lui la guida della difesa, un ruolo nuovo da quello svolto quando si giocava a quattro. Se impara a fare anche questo è da altre platee.



Nikolaou 7 - Suo il break che porta all’azione del vantaggio. Si gioca il giallo a fine primo tempo, in un momento topico della partita, con intelligenza.



Amian 5,5 - Sfida francese con Dalbert, bene sull’azione del secondo gol ma poco pronto a coprire Zoet su quella del rigore.



Maggiore 7 - Così pressava con Italiano, così pressa con Thiago Motta. Per un’ora asfissia Strootman, poi a 23 anni gioca da veterano con le forze residue.



Bastoni 7 - Entra in campo con grande convinzione, prende un giallo prematuro. Poi si gestisce con saggezza e infine buca Cragno in inserimento.



Ferrer 6,5 - Grande gamba per lo spagnolo, che si mastica la fascia che doveva essere del riesumato Nandez. Soffre solo nel primo tempo (dal 40’st Vignali sv)



Verde 6,5 - Con i suoi tocchi entra in entrambe le azioni dei gol, poi lascia il posto quando serve un po’ più di corsa e di fisico (dal 24’st Mraz 6 – Peccato per il fuorigioco, dietro di lui c'era Gyasi in posizione regolare)



Gyasi 7 - Il gol da fuori area dell’uomo sempre di corsa è il premio della squadra entrata in campo senza paura. Passano gli anni, lui c'è sempre.



Colley 6,5 - Nell’uno contro uno devastante, ma piace anche la sua voglia di giocare per la squadra che lo fa essere prezioso anche in ripiegamento. Sarà un protagonista.



All. Thiago Motta 7,5 – Con il materiale a disposizione riesce a proporre lo spirito di sempre, pur mettendoci subito qualcosa di nuovo. La difesa a tre significa riuscire a gestire meglio il non possesso contro un Cagliari che cerca il lancio lungo a ripetizione, forse calibrando la partita sullo Spezia della scorsa stagione. I bianchi sono d'assalto nei primi minuti, poi si arroccano contro l'assedio, poi la carica da cavalleria. Splendida gestione del ritmo e delle energie.

Non portando i vari Bordin e Colombini poteva aprire il fianco alla critica del senno di poi, invece la scelta di lavorare da subito sul gruppo dei confermati lo premia. Questa e la prossima, contro la Lazio, saranno ancora impegni di un'entità embrionale, ma quello che si è visto riempie di aspettative. C'erano 40 spezzini all'Unipol Domus che potranno dire di aver fatto la scelta giusta. Chissà alla prima in casa...