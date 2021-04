Luis Alberto toccato duro da un primavera, Lazio in apprensione

Fuori provincia - Il ventenne Nicolò Armini tenta l'anticipo e Luis Alberto finisce a terra chiedendo l'aiuto dei medici. Il trequartista spagnolo tiene in ansia Simone Inzaghi a tre giorni da Lazio-Spezia dopo il duro contrasto subito a Formello durante una partitella. Si aspettano le prossime ore per fare una valutazione del potenziale infortunio del 28enne. Intanto stasera ultimi impegni per i biancocelesti convocati dalle rispettive nazionali. Con l'Italia ci sono Immobile, Acerbi e Lazzari in Lituania, Muriqi è impegnato con il Kosovo e Strakosha con la nazionale albanese che affronta San Marino.