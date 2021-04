Luis Alberto fasciato, oggi esami strumentali ma Spezia a rischio

Fuori provincia - Oggi gli strumenti medici daranno il proprio responso, ma le condizioni della caviglia di Luis Alberto non depongono a favore della sua presenza in campo contro lo Spezia sabato prossimo. Il fantasista di Simone Inzaghi ha postato una foto dell'arto fasciato ed è stato protagonista di un'iniziativa davvero meritoria. Ha invitato i tifosi della Lazio, che si erano scagliati, tramite i social, sul giovane Armini autore dell'intervento che lo ha messo ko: "In allenamento tutti diamo il massimo e ciò che è successo oggi con Armini è qualcosa che può capitare in questi casi. Siamo entrambi giocatori della Lazio e vi chiedo per favore di avere per lui la stessa considerazione che avete per me".