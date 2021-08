Fuori provincia - Operazione sul modello di quella che ha riguardato Emil Holm. In queste ore finali di calciomercato, lo Spezia ha rilevato il cartellino di Leandro Sanca, attaccante esterno portoghese del Braga. Classe 2000, arriva dalla seconda categoria lusitana e lì continuerà a giocare. Va infatti in prestito ai "cugini" del Casa Pia fino a fine stagione e sarà poi valutato in ottica aquilotto nell'estate del 2022. Un ennesimo acquisto pensato in ottica blocco del mercato.