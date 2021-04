Lo Spezia chiuderà la stagione con 2.500 tifosi al Picco?

Fuori provincia - Accolgo con grande favore la decisione del governo di poter avere allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dei prossimi Europei, una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell’impianto. E’ un segnale importante per il Paese, un’iniezione di fiducia e di ritorno verso la normalità che auspichiamo coinvolga al più presto i nostri incontri". Prova a cavalcare l'onda il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino al termine dell’Assemblea della categoria. E lancia subito una proposta per il finale di stagione.

"La Lega Serie A ha predisposto già da un anno un dettagliato protocollo per riaprire gli impianti al pubblico, in totale sicurezza e tutela per il tifoso, con percentuali via via crescenti. Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno 1.000 spettatori, un numero pari a quello col quale abbiamo aperto la stagione e in grado di garantire ampio distanziamento in strutture all’aperto. Monitorando l’andamento della pandemia, dei contagi e delle vaccinazioni sono inoltre certo che per gli ultimi turni di campionato la Serie A possa avere percentuali di apertura degli stadi identiche a quelle garantite per le gare degli europei, in modo che si possa anche utilizzare il nostro campionato come test per l’importante vetrina europea”. Per il Picco, poter ospitare tifosi per il 25% della propria capienza, significherebbe avere circa 2.500 tifosi allo stadio. Proposta lanciata.