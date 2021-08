Lo Slovan Bratislava saluta Strelec: "Ha voluto fortemente l'Italia"

Fuori provincia - Un addio non senza una punta polemica quello che lo Slovan Bratislava dedica a David Strelec. "Vogliamo solo calciatori che siano convinti al 100% di giocare per lo Slovan, che siano nati qui o che siano stranieri - le dichiarazioni di Ivan Kmotrik, direttore generale del club -. David ha mostrato grande interesse a muoversi in Italia e non abbiamo voluto rovinare l'ambiente dello spogliatoio. Così abbiamo cercato e trovato un accordo con lo Spezia. Grazie a Strelec per quanto dato a questa maglia".

Partito dalle giovanili, l'attaccante è arrivato a vincere lo scudetto con la maglia celeste. Curiosamente, segnò il suo primo gol contro lo Zilina da cui lo Spezia ha prelevato in queste ore il difensore Jakub Kiwior. Per Strelec uno score di 18 gol in settanta partite totali.